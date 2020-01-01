Tokenomie pentru aRIA Currency (RIA) Descoperă informații cheie despre aRIA Currency (RIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre aRIA Currency (RIA) Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards. Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards. Pagină de internet oficială: https://nextgen.ariacurrency.com/ Cumpără RIA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru aRIA Currency (RIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru aRIA Currency (RIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.76K $ 2.76K $ 2.76K Ofertă totală: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Ofertă aflată în circulație: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.76K $ 2.76K $ 2.76K Maxim dintotdeauna: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului aRIA Currency (RIA)

Tokenomie pentru aRIA Currency (RIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru aRIA Currency (RIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIA, explorează prețul în direct al tokenului RIA!

Predicție de preț pentru RIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIA!

