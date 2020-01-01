Tokenomie pentru ARCS (ARX) Descoperă informații cheie despre ARCS (ARX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

ARCS functions as native token in AIre ecosystem. AIre provides functionality for management and storage of various data structures in "data banks", which is essentially a business to monetize data. Network participants can access and build on Data Banks via custom build applications or directly through proprietary APIs. This provides a flexible framework that makes it easy for companies to build their business scenarios and applications with powerful insights from data analytics.

Tokenomie și analiză de preț pentru ARCS (ARX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ARCS (ARX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 176.03M $ 176.03M $ 176.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.02M $ 87.02M $ 87.02M Maxim dintotdeauna: $ 18.77 $ 18.77 $ 18.77 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01740333 $ 0.01740333 $ 0.01740333 Află mai mult despre prețul tokenului ARCS (ARX)

Tokenomie pentru ARCS (ARX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ARCS (ARX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARX, explorează prețul în direct al tokenului ARX!

