Informații privind prețul pentru Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00008917 Cel mai mic preț $ 0.00001433 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) este $0.00001667. În ultimele 24 de ore, tokenul ARCHIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARCHIE este $ 0.00008917, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001433.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARCHIE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Capitalizare de piață $ 16.28K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.28K Ofertă află în circulație 976.74M Ofertă totală 976,735,590.642499

Capitalizarea de piață actuală pentru Archie the Cigar Poodle este $ 16.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ARCHIE este 976.74M, cu o ofertă totală de 976735590.642499. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.28K.