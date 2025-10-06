Prețul în timp real pentru Archie the Cigar Poodle astăzi este 0.00001667 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ARCHIE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ARCHIE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Archie the Cigar Poodle astăzi este 0.00001667 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ARCHIE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ARCHIE pe MEXC acum.

Mai multe despre ARCHIE

Informații de preț pentru ARCHIE

Pagina oficială pentru ARCHIE

Tokenomie pentru ARCHIE

Prognoza prețurilor pentru ARCHIE

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Archie the Cigar Poodle

Preț Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 ARCHIE în USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:29:32 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00008917
$ 0.00008917$ 0.00008917

$ 0.00001433
$ 0.00001433$ 0.00001433

--

--

0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) este $0.00001667. În ultimele 24 de ore, tokenul ARCHIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARCHIE este $ 0.00008917, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001433.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARCHIE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

$ 16.28K
$ 16.28K$ 16.28K

--
----

$ 16.28K
$ 16.28K$ 16.28K

976.74M
976.74M 976.74M

976,735,590.642499
976,735,590.642499 976,735,590.642499

Capitalizarea de piață actuală pentru Archie the Cigar Poodle este $ 16.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ARCHIE este 976.74M, cu o ofertă totală de 976735590.642499. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.28K.

Istoric de preț pentru Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Archie the Cigar Poodle la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Archie the Cigar Poodle la USD a fost $ +0.0000025180.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Archie the Cigar Poodle la USD a fost $ -0.0000028732.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Archie the Cigar Poodle la USD a fost $ -0.00001770748502823924.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ +0.0000025180+15.11%
60 de zile$ -0.0000028732-17.23%
90 de zile$ -0.00001770748502823924-51.50%

Ce este Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Archie the Cigar Poodle (USD)

Ce valoare va avea Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Archie the Cigar Poodle.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Archie the Cigar Poodle!

ARCHIE în monede locale

Tokenomie pentru Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Înțelegerea tokenomică a Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ARCHIE!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Cât valorează Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) astăzi?
Prețul pe viu pentru ARCHIE în USD este 0.00001667 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ARCHIE în USD?
Prețul actual pentru ARCHIE la USD este $ 0.00001667. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Archie the Cigar Poodle?
Capitalizarea de piață pentru ARCHIE este $ 16.28K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ARCHIE?
Ofertă aflată în circulație pentru ARCHIE este 976.74M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ARCHIE?
ARCHIE a obținut un preț ATH de 0.00008917 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ARCHIE?
ARCHIE a avut un preț ATL de 0.00001433 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ARCHIE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ARCHIE este -- USD.
Va crește ARCHIE în acest an?
ARCHIE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ARCHIE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:29:32 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.