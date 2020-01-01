Tokenomie pentru Arbion AI (ARAI)
Informații despre Arbion AI (ARAI)
Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation
Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs.
No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first.
Key Features:
No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code.
Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data.
Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more.
Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning.
Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders.
Explore more at arbion.org
Tokenomie și analiză de preț pentru Arbion AI (ARAI)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Arbion AI (ARAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Arbion AI (ARAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Arbion AI (ARAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ARAI care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ARAI care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARAI, explorează prețul în direct al tokenului ARAI!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.