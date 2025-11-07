Informații privind prețul pentru Aptos Futures (APF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.12% Modificare de preț (1 zi) -0.65% Modificare de preț (7 zile) -9.30% Modificare de preț (7 zile) -9.30%

Prețul în timp real pentru Aptos Futures (APF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul APF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APF este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APF s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu -0.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aptos Futures (APF)

Capitalizare de piață $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K Ofertă află în circulație 851.89M 851.89M 851.89M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Aptos Futures este $ 14.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APF este 851.89M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.24K.