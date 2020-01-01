Tokenomie pentru Apricot (APRT) Descoperă informații cheie despre Apricot (APRT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Apricot (APRT) "Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: 1) Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) 2) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) 3) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)" "Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)" Pagină de internet oficială: https://apricot.one Cumpără APRT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Apricot (APRT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Apricot (APRT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.89K $ 18.89K $ 18.89K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 164.50M $ 164.50M $ 164.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 114.83K $ 114.83K $ 114.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.334352 $ 0.334352 $ 0.334352 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011483 $ 0.00011483 $ 0.00011483 Află mai mult despre prețul tokenului Apricot (APRT)

Tokenomie pentru Apricot (APRT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Apricot (APRT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APRT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APRT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru APRT, explorează prețul în direct al tokenului APRT!

