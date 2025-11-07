Informații privind prețul pentru Apollo AI (APOLLO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.89% Modificare de preț (1 zi) +57.38% Modificare de preț (7 zile) +53.04% Modificare de preț (7 zile) +53.04%

Prețul în timp real pentru Apollo AI (APOLLO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul APOLLO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APOLLO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APOLLO s-a modificat cu +0.89% în decursul ultimei ore, cu +57.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +53.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Apollo AI (APOLLO)

Capitalizare de piață $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K Ofertă află în circulație 880.27M 880.27M 880.27M Ofertă totală 880,274,394.2381608 880,274,394.2381608 880,274,394.2381608

Capitalizarea de piață actuală pentru Apollo AI este $ 4.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APOLLO este 880.27M, cu o ofertă totală de 880274394.2381608. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.84K.