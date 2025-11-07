Informații privind prețul pentru Apillon (NCTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00195193 $ 0.00195193 $ 0.00195193 Minim 24 h $ 0.00238978 $ 0.00238978 $ 0.00238978 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00195193$ 0.00195193 $ 0.00195193 Maxim 24 h $ 0.00238978$ 0.00238978 $ 0.00238978 Maxim dintotdeauna $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Cel mai mic preț $ 0.00191951$ 0.00191951 $ 0.00191951 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -3.01% Modificare de preț (7 zile) -46.30% Modificare de preț (7 zile) -46.30%

Prețul în timp real pentru Apillon (NCTR) este $0.00203296. În ultimele 24 de ore, tokenul NCTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00195193 și un maxim de $ 0.00238978, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NCTR este $ 0.04553041, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00191951.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NCTR s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -3.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Apillon (NCTR)

Capitalizare de piață $ 85.02K$ 85.02K $ 85.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 304.95K$ 304.95K $ 304.95K Ofertă află în circulație 41.82M 41.82M 41.82M Ofertă totală 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Apillon este $ 85.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NCTR este 41.82M, cu o ofertă totală de 150000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 304.95K.