Informații despre Apexrom (APR) APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Pagină de internet oficială: https://www.apexrom.com/ Carte albă: https://www.apexrom.com/en/white-paper Cumpără APR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Apexrom (APR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Apexrom (APR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.93K $ 45.93K $ 45.93K Ofertă totală: $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Ofertă aflată în circulație: $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 98.00K $ 98.00K $ 98.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010103 $ 0.00010103 $ 0.00010103 Află mai mult despre prețul tokenului Apexrom (APR)

Tokenomie pentru Apexrom (APR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Apexrom (APR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru APR, explorează prețul în direct al tokenului APR!

Predicție de preț pentru APR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta APR? Pagina noastră de predicție de preț pentru APR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul APR!

