Informații despre Anti Rug Agent (ANTIRUG) Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Pagină de internet oficială: https://www.antirug.ai/ Cumpără ANTIRUG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Anti Rug Agent (ANTIRUG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Anti Rug Agent (ANTIRUG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 184.75K $ 184.75K $ 184.75K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 184.75K $ 184.75K $ 184.75K Maxim dintotdeauna: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 Minim dintotdeauna: $ 0.00016804 $ 0.00016804 $ 0.00016804 Preț curent: $ 0.00018495 $ 0.00018495 $ 0.00018495 Află mai mult despre prețul tokenului Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Tokenomie pentru Anti Rug Agent (ANTIRUG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Anti Rug Agent (ANTIRUG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANTIRUG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANTIRUG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANTIRUG, explorează prețul în direct al tokenului ANTIRUG!

Predicție de preț pentru ANTIRUG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANTIRUG? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANTIRUG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANTIRUG!

