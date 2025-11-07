Informații privind prețul pentru amuricah (AMURICAH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.04% Modificare de preț (1 zi) -6.91% Modificare de preț (7 zile) -25.72% Modificare de preț (7 zile) -25.72%

Prețul în timp real pentru amuricah (AMURICAH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AMURICAH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AMURICAH este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AMURICAH s-a modificat cu -1.04% în decursul ultimei ore, cu -6.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața amuricah (AMURICAH)

Capitalizare de piață $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Ofertă află în circulație 999.60M 999.60M 999.60M Ofertă totală 999,598,161.884132 999,598,161.884132 999,598,161.884132

Capitalizarea de piață actuală pentru amuricah este $ 8.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AMURICAH este 999.60M, cu o ofertă totală de 999598161.884132. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.88K.