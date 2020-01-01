Tokenomie pentru AMO Coin (AMO) Descoperă informații cheie despre AMO Coin (AMO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AMO Coin (AMO) AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Pagină de internet oficială: https://amo.foundation/ Carte albă: https://amo.foundation/downloads/ Cumpără AMO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AMO Coin (AMO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AMO Coin (AMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.99M $ 13.99M $ 13.99M Ofertă totală: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B Ofertă aflată în circulație: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.99M $ 13.99M $ 13.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00066077 $ 0.00066077 $ 0.00066077 Află mai mult despre prețul tokenului AMO Coin (AMO)

Tokenomie pentru AMO Coin (AMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AMO Coin (AMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AMO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AMO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AMO, explorează prețul în direct al tokenului AMO!

