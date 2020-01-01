Tokenomie pentru Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Descoperă informații cheie despre Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Pagină de internet oficială: https://amnis.finance/ Carte albă: https://docs.amnis.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.63M $ 9.63M $ 9.63M Ofertă totală: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Ofertă aflată în circulație: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.63M $ 9.63M $ 9.63M Maxim dintotdeauna: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 Minim dintotdeauna: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 Preț curent: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Află mai mult despre prețul tokenului Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Tokenomie pentru Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STAPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STAPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STAPT, explorează prețul în direct al tokenului STAPT!

