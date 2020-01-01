Tokenomie pentru Amnis Aptos (AMAPT) Descoperă informații cheie despre Amnis Aptos (AMAPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Amnis Aptos (AMAPT) Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Pagină de internet oficială: https://amnis.finance/ Carte albă: https://docs.amnis.finance/ Cumpără AMAPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Amnis Aptos (AMAPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Amnis Aptos (AMAPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 102.79M $ 102.79M $ 102.79M Ofertă totală: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Ofertă aflată în circulație: $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 102.81M $ 102.81M $ 102.81M Maxim dintotdeauna: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 Minim dintotdeauna: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Preț curent: $ 4.08 $ 4.08 $ 4.08 Află mai mult despre prețul tokenului Amnis Aptos (AMAPT)

Tokenomie pentru Amnis Aptos (AMAPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Amnis Aptos (AMAPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AMAPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AMAPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AMAPT, explorează prețul în direct al tokenului AMAPT!

Predicție de preț pentru AMAPT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AMAPT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AMAPT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AMAPT!

