Informații privind prețul pentru America Party Coin (APC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00013419 $ 0.00013419 $ 0.00013419 Minim 24 h $ 0.00013945 $ 0.00013945 $ 0.00013945 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00013419$ 0.00013419 $ 0.00013419 Maxim 24 h $ 0.00013945$ 0.00013945 $ 0.00013945 Maxim dintotdeauna $ 0.01016686$ 0.01016686 $ 0.01016686 Cel mai mic preț $ 0.00012759$ 0.00012759 $ 0.00012759 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.56% Modificare de preț (7 zile) -18.22% Modificare de preț (7 zile) -18.22%

Prețul în timp real pentru America Party Coin (APC) este $0.00013494. În ultimele 24 de ore, tokenul APC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00013419 și un maxim de $ 0.00013945, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APC este $ 0.01016686, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00012759.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APC s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața America Party Coin (APC)

Capitalizare de piață $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K Ofertă află în circulație 220.95M 220.95M 220.95M Ofertă totală 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

Capitalizarea de piață actuală pentru America Party Coin este $ 29.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APC este 220.95M, cu o ofertă totală de 220949406.95. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.82K.