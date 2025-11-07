Informații privind prețul pentru America Party (AP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00062299 $ 0.00062299 $ 0.00062299 Minim 24 h $ 0.00067073 $ 0.00067073 $ 0.00067073 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00062299$ 0.00062299 $ 0.00062299 Maxim 24 h $ 0.00067073$ 0.00067073 $ 0.00067073 Maxim dintotdeauna $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Cel mai mic preț $ 0.00055893$ 0.00055893 $ 0.00055893 Modificare de preț (1 oră) +1.47% Modificare de preț (1 zi) -1.95% Modificare de preț (7 zile) -21.58% Modificare de preț (7 zile) -21.58%

Prețul în timp real pentru America Party (AP) este $0.00064542. În ultimele 24 de ore, tokenul AP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00062299 și un maxim de $ 0.00067073, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AP este $ 0.04097033, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00055893.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AP s-a modificat cu +1.47% în decursul ultimei ore, cu -1.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața America Party (AP)

Capitalizare de piață $ 628.76K$ 628.76K $ 628.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 628.76K$ 628.76K $ 628.76K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru America Party este $ 628.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AP este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 628.76K.