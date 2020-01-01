Tokenomie pentru America Pac (PAC) Descoperă informații cheie despre America Pac (PAC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre America Pac (PAC) America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Pagină de internet oficială: https://www.americapac.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru America Pac (PAC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru America Pac (PAC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 116.59K $ 116.59K $ 116.59K Ofertă totală: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M Ofertă aflată în circulație: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 116.59K $ 116.59K $ 116.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00027375 $ 0.00027375 $ 0.00027375 Află mai mult despre prețul tokenului America Pac (PAC)

Tokenomie pentru America Pac (PAC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru America Pac (PAC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAC, explorează prețul în direct al tokenului PAC!

Predicție de preț pentru PAC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAC? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PAC!

