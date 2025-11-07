Informații privind prețul pentru Amber xStock (AMBRX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Minim 24 h $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Maxim 24 h $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Maxim dintotdeauna $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Cel mai mic preț $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Modificare de preț (1 oră) +38.88% Modificare de preț (1 zi) +43.85% Modificare de preț (7 zile) -1.06% Modificare de preț (7 zile) -1.06%

Prețul în timp real pentru Amber xStock (AMBRX) este $3.45. În ultimele 24 de ore, tokenul AMBRX a fost tranzacționat între un minim de $ 1.43 și un maxim de $ 3.45, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AMBRX este $ 10.38, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.16.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AMBRX s-a modificat cu +38.88% în decursul ultimei ore, cu +43.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Amber xStock (AMBRX)

Capitalizare de piață $ 333.89K$ 333.89K $ 333.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 719.02K$ 719.02K $ 719.02K Ofertă află în circulație 96.82K 96.82K 96.82K Ofertă totală 208,494.37384847 208,494.37384847 208,494.37384847

Capitalizarea de piață actuală pentru Amber xStock este $ 333.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AMBRX este 96.82K, cu o ofertă totală de 208494.37384847. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 719.02K.