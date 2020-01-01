Tokenomie pentru AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Descoperă informații cheie despre AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What's next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Pagină de internet oficială: https://omikamitoken.com/ Carte albă: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Cumpără OMIKAMI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Ofertă totală: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Ofertă aflată în circulație: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Minim dintotdeauna: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Preț curent: $ 0.01919565 $ 0.01919565 $ 0.01919565 Află mai mult despre prețul tokenului AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Tokenomie pentru AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OMIKAMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OMIKAMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OMIKAMI, explorează prețul în direct al tokenului OMIKAMI!

Predicție de preț pentru OMIKAMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OMIKAMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru OMIKAMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OMIKAMI!

