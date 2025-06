Ce este AMALAS (AMAL)

AMALAS, coming from the arabic word for hope "أمل", is a web3 project that doesn't only focus on developing and improving technology but also solve real-world problems in different sectors including finance and economy, education, and environmental sustainability. Our utilities including AMAL Blockchain, AMAL Payment Gateway, AMALEX (a marketplace for all web3 products), staking program, dApps and AI, and NFT collections to fund our ecosystem and initiatives will launch between Q3 2025 and Q1 2026. The project has a long-term vision with a roadmap explaining our goals for each quarter until 2030.

