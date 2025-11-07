Informații privind prețul pentru Alvey Chain (WALV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000723 $ 0.0000723 $ 0.0000723 Minim 24 h $ 0.00007368 $ 0.00007368 $ 0.00007368 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000723$ 0.0000723 $ 0.0000723 Maxim 24 h $ 0.00007368$ 0.00007368 $ 0.00007368 Maxim dintotdeauna $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Cel mai mic preț $ 0.00005537$ 0.00005537 $ 0.00005537 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.08% Modificare de preț (7 zile) -31.52% Modificare de preț (7 zile) -31.52%

Prețul în timp real pentru Alvey Chain (WALV) este $0.00007273. În ultimele 24 de ore, tokenul WALV a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000723 și un maxim de $ 0.00007368, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WALV este $ 0.18533, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005537.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WALV s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Alvey Chain (WALV)

Capitalizare de piață $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Ofertă află în circulație 116.77M 116.77M 116.77M Ofertă totală 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Alvey Chain este $ 8.49K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WALV este 116.77M, cu o ofertă totală de 152312732.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.08K.