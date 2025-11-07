Informații privind prețul pentru AltSeason Coin (ALTSEASON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00002372 $ 0.00002372 $ 0.00002372 Minim 24 h $ 0.00002664 $ 0.00002664 $ 0.00002664 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00002372$ 0.00002372 $ 0.00002372 Maxim 24 h $ 0.00002664$ 0.00002664 $ 0.00002664 Maxim dintotdeauna $ 0.00108448$ 0.00108448 $ 0.00108448 Cel mai mic preț $ 0.00000956$ 0.00000956 $ 0.00000956 Modificare de preț (1 oră) -1.31% Modificare de preț (1 zi) -12.15% Modificare de preț (7 zile) -19.83% Modificare de preț (7 zile) -19.83%

Prețul în timp real pentru AltSeason Coin (ALTSEASON) este $0.00002341. În ultimele 24 de ore, tokenul ALTSEASON a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00002372 și un maxim de $ 0.00002664, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALTSEASON este $ 0.00108448, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000956.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALTSEASON s-a modificat cu -1.31% în decursul ultimei ore, cu -12.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AltSeason Coin (ALTSEASON)

Capitalizare de piață $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Ofertă află în circulație 998.54M 998.54M 998.54M Ofertă totală 998,538,107.844775 998,538,107.844775 998,538,107.844775

Capitalizarea de piață actuală pentru AltSeason Coin este $ 23.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALTSEASON este 998.54M, cu o ofertă totală de 998538107.844775. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.37K.