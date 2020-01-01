Tokenomie pentru Altoid (ALTOID) Descoperă informații cheie despre Altoid (ALTOID), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Altoid (ALTOID) $Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht's creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how "Altoid" posts connected Ross to his pseudonym "Dread Pirate Roberts" and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances. Pagină de internet oficială: https://www.rossisaltoid.com/ Cumpără ALTOID acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Altoid (ALTOID) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Altoid (ALTOID), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.56K $ 14.56K $ 14.56K Ofertă totală: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Ofertă aflată în circulație: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.56K $ 14.56K $ 14.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.00271097 $ 0.00271097 $ 0.00271097 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Altoid (ALTOID)

Tokenomie pentru Altoid (ALTOID): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Altoid (ALTOID) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALTOID care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALTOID care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALTOID, explorează prețul în direct al tokenului ALTOID!

