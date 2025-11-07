Informații privind prețul pentru Altman (ALTMAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.85% Modificare de preț (1 zi) -4.72% Modificare de preț (7 zile) -17.23% Modificare de preț (7 zile) -17.23%

Prețul în timp real pentru Altman (ALTMAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ALTMAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALTMAN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALTMAN s-a modificat cu -0.85% în decursul ultimei ore, cu -4.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Altman (ALTMAN)

Capitalizare de piață $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Ofertă află în circulație 998.57M 998.57M 998.57M Ofertă totală 998,572,172.187951 998,572,172.187951 998,572,172.187951

Capitalizarea de piață actuală pentru Altman este $ 7.47K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALTMAN este 998.57M, cu o ofertă totală de 998572172.187951. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.47K.