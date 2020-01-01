Explorează tokenomia pentru alpha humans (CUMS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CUMS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru alpha humans (CUMS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CUMS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre alpha humans (CUMS) Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem. Pagină de internet oficială: https://alphahumans.xyz Cumpără CUMS acum! Tokenomie și analiză de preț pentru alpha humans (CUMS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru alpha humans (CUMS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Ofertă totală: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M Ofertă aflată în circulație: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.0003972 $ 0.0003972 $ 0.0003972 Minim dintotdeauna: $ 0.00000544 $ 0.00000544 $ 0.00000544 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului alpha humans (CUMS) Tokenomie pentru alpha humans (CUMS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru alpha humans (CUMS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CUMS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CUMS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CUMS, explorează prețul în direct al tokenului CUMS! Predicție de preț pentru CUMS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CUMS? Predicție de preț pentru CUMS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CUMS? Pagina noastră de predicție de preț pentru CUMS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CUMS! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.