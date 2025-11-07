Informații privind prețul pentru Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00528167 $ 0.00528167 $ 0.00528167 Minim 24 h $ 0.00623765 $ 0.00623765 $ 0.00623765 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00528167$ 0.00528167 $ 0.00528167 Maxim 24 h $ 0.00623765$ 0.00623765 $ 0.00623765 Maxim dintotdeauna $ 8.78$ 8.78 $ 8.78 Cel mai mic preț $ 0.00528167$ 0.00528167 $ 0.00528167 Modificare de preț (1 oră) +2.31% Modificare de preț (1 zi) -6.73% Modificare de preț (7 zile) -32.86% Modificare de preț (7 zile) -32.86%

Prețul în timp real pentru Alpaca Finance (ALPACA) este $0.00551643. În ultimele 24 de ore, tokenul ALPACA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00528167 și un maxim de $ 0.00623765, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALPACA este $ 8.78, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00528167.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALPACA s-a modificat cu +2.31% în decursul ultimei ore, cu -6.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Alpaca Finance (ALPACA)

Capitalizare de piață $ 835.39K$ 835.39K $ 835.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 835.39K$ 835.39K $ 835.39K Ofertă află în circulație 151.67M 151.67M 151.67M Ofertă totală 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

Capitalizarea de piață actuală pentru Alpaca Finance este $ 835.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALPACA este 151.67M, cu o ofertă totală de 151668641.6027096. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 835.39K.