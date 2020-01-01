Tokenomie pentru Alongside Crypto Market Index (AMKT) Descoperă informații cheie despre Alongside Crypto Market Index (AMKT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alongside Crypto Market Index (AMKT) AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token. AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token. Pagină de internet oficială: https://Alongside.xyz Cumpără AMKT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Alongside Crypto Market Index (AMKT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alongside Crypto Market Index (AMKT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 943.99K $ 943.99K $ 943.99K Ofertă totală: $ 2.93K $ 2.93K $ 2.93K Ofertă aflată în circulație: $ 2.93K $ 2.93K $ 2.93K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 943.99K $ 943.99K $ 943.99K Maxim dintotdeauna: $ 363.08 $ 363.08 $ 363.08 Minim dintotdeauna: $ 66.74 $ 66.74 $ 66.74 Preț curent: $ 322.51 $ 322.51 $ 322.51 Află mai mult despre prețul tokenului Alongside Crypto Market Index (AMKT)

Tokenomie pentru Alongside Crypto Market Index (AMKT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alongside Crypto Market Index (AMKT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AMKT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AMKT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AMKT, explorează prețul în direct al tokenului AMKT!

Predicție de preț pentru AMKT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AMKT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AMKT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AMKT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!