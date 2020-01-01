Tokenomie pentru Alman (ALMAN) Descoperă informații cheie despre Alman (ALMAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alman (ALMAN) Alman is a cryptocurrency project built on the Solana blockchain, and it aims to create a multi-faceted brand around its token with a strong focus on community and charitable giving. Here’s a breakdown of its key aspects and vision: Vision and Goals Brand Development: Alman isn't just about creating a token; it's about building a recognizable brand. The project plans to establish a presence across various digital platforms, including: Online Store: An e-commerce platform where users can purchase goods and services. The profits generated will support charitable causes. Spotify and Music Content: A Spotify account featuring original music, with the goal of leveraging the token’s branding to gain traction and grow the community. YouTube and Entertainment: A YouTube channel and other entertainment accounts to engage the audience through content, further solidifying the brand’s presence. Charitable Focus: All profits generated from these platforms will be donated to charity. This philanthropic angle is central to Alman’s mission, emphasizing social responsibility and community support. Community Building: Alman aims to build the largest crypto community in Germany. This involves extensive marketing strategies, including guerrilla and viral tactics, to onboard new holders and enthusiasts. The emphasis is on grassroots engagement and creating a strong, active community around the token. Marketing and Outreach Guerrilla Marketing: The project plans to use unconventional marketing strategies to create buzz and attract attention. This could involve street art, viral social media campaigns, and other creative approaches to reach potential users in Germany. Viral Campaigns: Leveraging the power of social media and online platforms to create viral content that promotes the Alman token and its associated brand. Tokenomie și analiză de preț pentru Alman (ALMAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alman (ALMAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Ofertă totală: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Ofertă aflată în circulație: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.00481421 $ 0.00481421 $ 0.00481421 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Alman (ALMAN)

Tokenomie pentru Alman (ALMAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alman (ALMAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALMAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALMAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALMAN, explorează prețul în direct al tokenului ALMAN!

