Informații despre AllSafe (ASAFE) Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Pagină de internet oficială: https://allsafecoin.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru AllSafe (ASAFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AllSafe (ASAFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.56K $ 3.56K $ 3.56K Ofertă totală: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ofertă aflată în circulație: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.11K $ 4.11K $ 4.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0002737 $ 0.0002737 $ 0.0002737 Află mai mult despre prețul tokenului AllSafe (ASAFE)

Tokenomie pentru AllSafe (ASAFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AllSafe (ASAFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASAFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASAFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASAFE, explorează prețul în direct al tokenului ASAFE!

