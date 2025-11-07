Informații privind prețul pentru Alligator Alcatraz (ICE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.89% Modificare de preț (7 zile) -19.53% Modificare de preț (7 zile) -19.53%

Prețul în timp real pentru Alligator Alcatraz (ICE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ICE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ICE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ICE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Alligator Alcatraz (ICE)

Capitalizare de piață $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Ofertă află în circulație 999.74M 999.74M 999.74M Ofertă totală 999,743,889.551212 999,743,889.551212 999,743,889.551212

Capitalizarea de piață actuală pentru Alligator Alcatraz este $ 7.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ICE este 999.74M, cu o ofertă totală de 999743889.551212. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.32K.