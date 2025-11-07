Informații privind prețul pentru all you had to do was (NOTHING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0011783$ 0.0011783 $ 0.0011783 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.79% Modificare de preț (7 zile) -12.66% Modificare de preț (7 zile) -12.66%

Prețul în timp real pentru all you had to do was (NOTHING) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NOTHING a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOTHING este $ 0.0011783, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOTHING s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața all you had to do was (NOTHING)

Capitalizare de piață $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Ofertă află în circulație 998.97M 998.97M 998.97M Ofertă totală 998,971,164.939653 998,971,164.939653 998,971,164.939653

Capitalizarea de piață actuală pentru all you had to do was este $ 9.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOTHING este 998.97M, cu o ofertă totală de 998971164.939653. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.12K.