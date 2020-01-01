Tokenomie pentru All Will Retire (AWR) Descoperă informații cheie despre All Will Retire (AWR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre All Will Retire (AWR) AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Pagină de internet oficială: https://www.allwillretire.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru All Will Retire (AWR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru All Will Retire (AWR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Ofertă totală: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Ofertă aflată în circulație: $ 964.59M $ 964.59M $ 964.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.01505533 $ 0.01505533 $ 0.01505533 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00337894 $ 0.00337894 $ 0.00337894 Află mai mult despre prețul tokenului All Will Retire (AWR)

Tokenomie pentru All Will Retire (AWR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru All Will Retire (AWR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AWR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AWR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AWR, explorează prețul în direct al tokenului AWR!

Predicție de preț pentru AWR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AWR? Pagina noastră de predicție de preț pentru AWR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AWR!

