Informații privind prețul pentru AlgonFX (ALG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00107509$ 0.00107509 $ 0.00107509 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -4.24% Modificare de preț (1 zi) -10.65% Modificare de preț (7 zile) +28.08% Modificare de preț (7 zile) +28.08%

Prețul în timp real pentru AlgonFX (ALG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ALG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALG este $ 0.00107509, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALG s-a modificat cu -4.24% în decursul ultimei ore, cu -10.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +28.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AlgonFX (ALG)

Capitalizare de piață $ 395.79K$ 395.79K $ 395.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 395.79K$ 395.79K $ 395.79K Ofertă află în circulație 999.94M 999.94M 999.94M Ofertă totală 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Capitalizarea de piață actuală pentru AlgonFX este $ 395.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALG este 999.94M, cu o ofertă totală de 999944220.9411747. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 395.79K.