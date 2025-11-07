Informații privind prețul pentru alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00507459$ 0.00507459 $ 0.00507459 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.72% Modificare de preț (1 zi) -7.81% Modificare de preț (7 zile) -5.29% Modificare de preț (7 zile) -5.29%

Prețul în timp real pentru alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ALEXANDERELORENZO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALEXANDERELORENZO este $ 0.00507459, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALEXANDERELORENZO s-a modificat cu +0.72% în decursul ultimei ore, cu -7.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Capitalizare de piață $ 288.69K$ 288.69K $ 288.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 549.61K$ 549.61K $ 549.61K Ofertă află în circulație 525.26M 525.26M 525.26M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru alexanderelorenzo este $ 288.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALEXANDERELORENZO este 525.26M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 549.61K.