Tokenomie pentru Aladdin DAO (ALD)

Informații despre Aladdin DAO (ALD) AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Pagină de internet oficială: https://aladdin.club/

Tokenomie și analiză de preț pentru Aladdin DAO (ALD) Capitalizare de piață: $ 10.37M Ofertă totală: $ 149.99M Ofertă aflată în circulație: $ 149.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.38M Maxim dintotdeauna: $ 1.37 Minim dintotdeauna: $ 0.01759207 Preț curent: $ 0.069256

Tokenomie pentru Aladdin DAO (ALD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aladdin DAO (ALD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALD, explorează prețul în direct al tokenului ALD!

Predicție de preț pentru ALD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ALD? Pagina noastră de predicție de preț pentru ALD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ALD!

