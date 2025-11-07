Informații privind prețul pentru AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.81% Modificare de preț (1 zi) -2.57% Modificare de preț (7 zile) -48.07% Modificare de preț (7 zile) -48.07%

Prețul în timp real pentru AKIRA LABS (AKIRA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AKIRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AKIRA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AKIRA s-a modificat cu -0.81% în decursul ultimei ore, cu -2.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -48.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Capitalizare de piață $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Ofertă află în circulație 979.79M 979.79M 979.79M Ofertă totală 980,977,115.849794 980,977,115.849794 980,977,115.849794

Capitalizarea de piață actuală pentru AKIRA LABS este $ 8.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AKIRA este 979.79M, cu o ofertă totală de 980977115.849794. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.07K.