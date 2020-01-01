Tokenomie pentru Aki Network (AKI) Descoperă informații cheie despre Aki Network (AKI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aki Network (AKI) Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Pagină de internet oficială: https://akiprotocol.io/ Carte albă: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru Aki Network (AKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aki Network (AKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 Minim dintotdeauna: $ 0.0006421 $ 0.0006421 $ 0.0006421 Preț curent: $ 0.00152396 $ 0.00152396 $ 0.00152396 Află mai mult despre prețul tokenului Aki Network (AKI)

Tokenomie pentru Aki Network (AKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aki Network (AKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AKI, explorează prețul în direct al tokenului AKI!

