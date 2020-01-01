Tokenomie pentru AIVeronica by Virtuals (AIV) Descoperă informații cheie despre AIVeronica by Virtuals (AIV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AIVeronica by Virtuals (AIV) AIVeronica is the World's First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn't just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/19018 Cumpără AIV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AIVeronica by Virtuals (AIV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AIVeronica by Virtuals (AIV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 695.11K $ 695.11K $ 695.11K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 695.11K $ 695.11K $ 695.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.00705355 $ 0.00705355 $ 0.00705355 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00069511 $ 0.00069511 $ 0.00069511 Află mai mult despre prețul tokenului AIVeronica by Virtuals (AIV)

Tokenomie pentru AIVeronica by Virtuals (AIV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AIVeronica by Virtuals (AIV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIV, explorează prețul în direct al tokenului AIV!

Predicție de preț pentru AIV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIV? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIV!

