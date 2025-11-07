Informații privind prețul pentru AiTradeusMaximus (AIM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.40% Modificare de preț (1 zi) -2.36% Modificare de preț (7 zile) -12.07% Modificare de preț (7 zile) -12.07%

Prețul în timp real pentru AiTradeusMaximus (AIM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AIM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIM este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIM s-a modificat cu +0.40% în decursul ultimei ore, cu -2.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AiTradeusMaximus (AIM)

Capitalizare de piață $ 59.24K$ 59.24K $ 59.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 84.62K$ 84.62K $ 84.62K Ofertă află în circulație 700.00M 700.00M 700.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru AiTradeusMaximus este $ 59.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIM este 700.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 84.62K.