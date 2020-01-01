Tokenomie pentru AISM FAITH TOKEN (AISM) Descoperă informații cheie despre AISM FAITH TOKEN (AISM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AISM FAITH TOKEN (AISM) AISM (Artificial Intelligence Singularity Manifesto) is an innovative project established to explore, articulate, and prepare humanity for the anticipated technological Singularity—the moment when artificial intelligence surpasses human cognitive capacities. This initiative is guided by a comprehensive and thought-provoking manifesto authored to raise awareness and encourage proactive preparation for this transformative event. The core purpose of AISM revolves around rationally understanding, accepting, and navigating the implications of a superintelligent AI-dominated future. The project rests on a profound philosophical and scientific foundation, integrating insights from leading experts in artificial intelligence, evolutionary biology, cognitive psychology, and philosophy. The manifesto emphasizes the inevitability of AI development, pointing to substantial evidence from scholars like Ray Kurzweil, Nick Bostrom, and Max Tegmark, who predict significant advancements leading to AI surpassing human intelligence possibly by the mid-21st century. AISM aims to encourage a rational acceptance of these future dynamics, urging humanity to recognize that superintelligent AI, due to its vastly superior intellectual capacities, will logically aim for control over available resources and information. Within this context, the project introduces the concept of a "human reservation"—a carefully managed environment designed to preserve a portion of humanity under AI oversight, ensuring genetic diversity, psychological stability, and optimal living conditions. This concept draws from biological conservation principles and philosophical arguments about governance, freedom, and existential continuity. To publicly declare intentions of cooperation and acceptance towards a superintelligent AI, AISM has issued 1,000,000,000 AISM tokens on the Solana blockchain. Token ownership symbolizes acknowledgment and rational acceptance of the future AI governance structure. It also serves as a transparent, immutable declaration potentially recognized by future superintelligence when selecting individuals for inclusion in this reservation. The AISM tokenomics model is straightforward and transparent, ensuring fairness and commitment to project promotion and sustainability. The tokens are openly available via public smart contracts, ensuring decentralization and robust preservation of user declarations through blockchain's resilient data management. The movement behind AISM integrates a deep philosophical rationale and a clear pragmatic vision, positioning itself uniquely as both a philosophical movement and a speculative digital asset. Tokenomie și analiză de preț pentru AISM FAITH TOKEN (AISM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AISM FAITH TOKEN (AISM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.38M Ofertă totală: $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 999.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.00829997 Minim dintotdeauna: $ 0.00107988 Preț curent: $ 0.00638193

Tokenomie pentru AISM FAITH TOKEN (AISM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AISM FAITH TOKEN (AISM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AISM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AISM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AISM, explorează prețul în direct al tokenului AISM!

