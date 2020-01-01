Tokenomie pentru Aiki (AIKI) Descoperă informații cheie despre Aiki (AIKI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aiki (AIKI) Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple "guess-the-character" game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round's pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem's evolution. Pagină de internet oficială: https://aikigame.io/ Carte albă: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary

Tokenomie și analiză de preț pentru Aiki (AIKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aiki (AIKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 550.46K $ 550.46K $ 550.46K Ofertă totală: $ 99.85M $ 99.85M $ 99.85M Ofertă aflată în circulație: $ 99.85M $ 99.85M $ 99.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 550.31K $ 550.31K $ 550.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.01706637 $ 0.01706637 $ 0.01706637 Minim dintotdeauna: $ 0.00441864 $ 0.00441864 $ 0.00441864 Preț curent: $ 0.00551126 $ 0.00551126 $ 0.00551126 Află mai mult despre prețul tokenului Aiki (AIKI)

Tokenomie pentru Aiki (AIKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aiki (AIKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIKI, explorează prețul în direct al tokenului AIKI!

Predicție de preț pentru AIKI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIKI? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIKI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIKI!

