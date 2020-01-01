Explorează tokenomia pentru ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GUDTEK, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului GUDTEK, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) / Tokenomie / Tokenomie pentru ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Descoperă informații cheie despre ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Pagină de internet oficială: https://gudtek.site/ Cumpără GUDTEK acum! Tokenomie și analiză de preț pentru ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.40K $ 37.40K $ 37.40K Ofertă totală: $ 968.27M $ 968.27M $ 968.27M Ofertă aflată în circulație: $ 968.27M $ 968.27M $ 968.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.40K $ 37.40K $ 37.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.00986832 $ 0.00986832 $ 0.00986832 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomie pentru ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GUDTEK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GUDTEK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GUDTEK, explorează prețul în direct al tokenului GUDTEK! Predicție de preț pentru GUDTEK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GUDTEK? Pagina noastră de predicție de preț pentru GUDTEK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GUDTEK! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.