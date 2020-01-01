Tokenomie pentru AI Slop (AISLOP) Descoperă informații cheie despre AI Slop (AISLOP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AI Slop (AISLOP) AISlop is a memecoin project centered around building a viral media platform, akin to a modern-day Worldstar, but powered entirely by AI-generated content. The project's mission is to flood the internet with short-form, absurd, and hilarious videos that captivate audiences and spread rapidly across social platforms. Unlike traditional meme pages, AISlop leverages artificial intelligence to both create and curate all its videos—setting it apart with a unique, chaotic flavor of entertainment. At its core, AISlop is not just a coin; it's a movement to redefine humor and virality in the AI age. Pagină de internet oficială: https://aislop.app/

Tokenomie și analiză de preț pentru AI Slop (AISLOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI Slop (AISLOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 133.35K $ 133.35K $ 133.35K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 133.35K $ 133.35K $ 133.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.00304386 $ 0.00304386 $ 0.00304386 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013335 $ 0.00013335 $ 0.00013335 Află mai mult despre prețul tokenului AI Slop (AISLOP)

Tokenomie pentru AI Slop (AISLOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI Slop (AISLOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AISLOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AISLOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AISLOP, explorează prețul în direct al tokenului AISLOP!

Predicție de preț pentru AISLOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AISLOP? Pagina noastră de predicție de preț pentru AISLOP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AISLOP!

