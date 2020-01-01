Explorează tokenomia pentru AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ROCKET, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ROCKET, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Descoperă informații cheie despre AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here's what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You're the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. 4. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/12722 Carte albă: https://ai-rocket.gitbook.io/docs Cumpără ROCKET acum! Tokenomie și analiză de preț pentru AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ofertă totală: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Ofertă aflată în circulație: $ 827.53M $ 827.53M $ 827.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Maxim dintotdeauna: $ 0.02364412 $ 0.02364412 $ 0.02364412 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00147135 $ 0.00147135 $ 0.00147135 Află mai mult despre prețul tokenului AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomie pentru AI ROCKET by Virtuals (ROCKET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROCKET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROCKET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROCKET, explorează prețul în direct al tokenului ROCKET! Predicție de preț pentru ROCKET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ROCKET? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.