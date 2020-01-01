Explorează tokenomia pentru AI INU (AIINU) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AIINU, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru AI INU (AIINU) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AIINU, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru AI INU (AIINU) Descoperă informații cheie despre AI INU (AIINU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre AI INU (AIINU) AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone. Pagină de internet oficială: https://aiinu.club/ Tokenomie și analiză de preț pentru AI INU (AIINU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI INU (AIINU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 790.23K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 434.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.82M Maxim dintotdeauna: $ 0.04658149 Minim dintotdeauna: $ 0.00107082 Preț curent: $ 0.00181691 Tokenomie pentru AI INU (AIINU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI INU (AIINU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIINU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIINU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.