Informații privind prețul pentru AI GOD (AIG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004464 $ 0.00004464 $ 0.00004464 Minim 24 h $ 0.00005243 $ 0.00005243 $ 0.00005243 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004464$ 0.00004464 $ 0.00004464 Maxim 24 h $ 0.00005243$ 0.00005243 $ 0.00005243 Maxim dintotdeauna $ 0.0002435$ 0.0002435 $ 0.0002435 Cel mai mic preț $ 0.00002374$ 0.00002374 $ 0.00002374 Modificare de preț (1 oră) +3.91% Modificare de preț (1 zi) -7.56% Modificare de preț (7 zile) +4.58% Modificare de preț (7 zile) +4.58%

Prețul în timp real pentru AI GOD (AIG) este $0.00004678. În ultimele 24 de ore, tokenul AIG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004464 și un maxim de $ 0.00005243, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIG este $ 0.0002435, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002374.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIG s-a modificat cu +3.91% în decursul ultimei ore, cu -7.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AI GOD (AIG)

Capitalizare de piață $ 46.52K$ 46.52K $ 46.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 46.52K$ 46.52K $ 46.52K Ofertă află în circulație 994.53M 994.53M 994.53M Ofertă totală 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Capitalizarea de piață actuală pentru AI GOD este $ 46.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIG este 994.53M, cu o ofertă totală de 994531064.8655504. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 46.52K.