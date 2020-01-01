Tokenomie pentru Agora by Virtuals (AGORA) Descoperă informații cheie despre Agora by Virtuals (AGORA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Agora by Virtuals (AGORA) Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis. Pagină de internet oficială: https://www.agoraagent.io/ Carte albă: https://www.agoraagent.io/white-paper Cumpără AGORA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Agora by Virtuals (AGORA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agora by Virtuals (AGORA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.21K $ 29.21K $ 29.21K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.21K $ 29.21K $ 29.21K Maxim dintotdeauna: $ 0.00055788 $ 0.00055788 $ 0.00055788 Minim dintotdeauna: $ 0.0000174 $ 0.0000174 $ 0.0000174 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Agora by Virtuals (AGORA)

Tokenomie pentru Agora by Virtuals (AGORA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Agora by Virtuals (AGORA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGORA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGORA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGORA, explorează prețul în direct al tokenului AGORA!

Predicție de preț pentru AGORA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AGORA? Pagina noastră de predicție de preț pentru AGORA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AGORA!

