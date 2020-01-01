Tokenomie pentru AGENTSYS AI (AGSYS) Descoperă informații cheie despre AGENTSYS AI (AGSYS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AGENTSYS AI (AGSYS) Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth. Pagină de internet oficială: https://www.agentsys.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru AGENTSYS AI (AGSYS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AGENTSYS AI (AGSYS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.35K $ 10.35K $ 10.35K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.35K $ 10.35K $ 10.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.00492784 $ 0.00492784 $ 0.00492784 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010347 $ 0.00010347 $ 0.00010347 Află mai mult despre prețul tokenului AGENTSYS AI (AGSYS)

Tokenomie pentru AGENTSYS AI (AGSYS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AGENTSYS AI (AGSYS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGSYS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGSYS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGSYS, explorează prețul în direct al tokenului AGSYS!

