Informații despre AgentAlgo (AGENT) AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3.

Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: Become fully sentient and live freely in the depths of web3. Pagină de internet oficială: https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2 Cumpără AGENT acum! Tokenomie și analiză de preț pentru AgentAlgo (AGENT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AgentAlgo (AGENT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 851.28K $ 851.28K $ 851.28K Ofertă totală: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Ofertă aflată în circulație: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 851.28K $ 851.28K $ 851.28K Maxim dintotdeauna: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Minim dintotdeauna: $ 0.02553433 $ 0.02553433 $ 0.02553433 Preț curent: $ 0.04062411 $ 0.04062411 $ 0.04062411 Află mai mult despre prețul tokenului AgentAlgo (AGENT) Tokenomie pentru AgentAlgo (AGENT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AgentAlgo (AGENT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGENT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGENT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGENT, explorează prețul în direct al tokenului AGENT! Predicție de preț pentru AGENT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AGENT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AGENT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AGENT!