Informații despre ADAMANT Messenger (ADM) "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Pagină de internet oficială: https://adamant.im/ Carte albă: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru ADAMANT Messenger (ADM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ADAMANT Messenger (ADM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Ofertă totală: $ 113.86M $ 113.86M $ 113.86M Ofertă aflată în circulație: $ 113.86M $ 113.86M $ 113.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01586974 $ 0.01586974 $ 0.01586974 Află mai mult despre prețul tokenului ADAMANT Messenger (ADM)

Tokenomie pentru ADAMANT Messenger (ADM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ADAMANT Messenger (ADM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ADM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ADM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ADM, explorează prețul în direct al tokenului ADM!

